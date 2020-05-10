"Лунину просто не везло с тренерами": украинский легионер высоко оценил потенциал голкипера

Защитник испанского Луго Василий Кравец поделился мыслями относительно голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

"Лунин очень профессионально относится к своему делу. Честно говоря, не встречал человека, который бы так профессионально относился к тренировкам, футболу. Что-то новое в жизни увидел.

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Почему ему не везет? Ты не поставишь вратаря в поле. Когда ты полевой, у тебя есть варианты, можешь сказать, что сыграешь левого защитника или центрального. Тренер уже будет думать, как игрока использовать. А вратаря можно использовать только на одной позиции. Тренер всегда смотрит, кто сильнее, кому он больше доверяет. Даже два вратаря могут быть одинаково сильными, но тренер все равно выберет того, кому он больше доверяет. Здесь уже зависит от тренера.

Лунину просто не везло с тренерами. Не думаю, что он слабее любого голкипера, с которым тренировался в каждой команде. В Вальядолиде ему не повезло, в Леганесе тоже. В Леганесе был Пичу – ветеран испанского футбола. Поэтому тренеры доверяли ему. Думаю, в Вальядолиде было так же. Не помню, как зовут его конкурента (Масип – прим.), но он на семь лет или даже больше старше Лунина. Поэтому ему доверяли. А в Овьедо ему дали место, потому что он на голову сильнее своего конкурента", – сказал Кравец в комментарии изданию Playpro в социальной сети Instagram.

Напомним, Лунин сейчас защищает цвета Овьедо, контракт украинца принадлежит Реалу. В текущем сезоне Сегунды Андрей провел 9 матчей.

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