В рамках 34-го раунда испанской Ла Лиги каталонской Жироне удалось прервать 11-матчевую безвыигрышную серию. На родной Монтильиве благодаря точному выстрелу уругвайского Кристиана Стуани "бело-красные" минимально одолели Мальорку (1:0), что отдалило каталонцев от зоны вылета на шесть очков.

Цыганков может получить еще одного украинского партнера в Жироне – игрок Динамо нашел агента и готовится к переезду

С первых минут в составе Жироны появился украинский вингер Виктор Цыганков. Несмотря на то, что хавбек получил самую высокую оценку среди игроков обоих коллективов (SofaScore – 7,7), в первом тайме был малозаметным. Чего не скажешь о второй половине игры. Цыганков постоянно обострял, создав три голевые возможности для партнеров, одна из которых завершилась выходом Порту на свидание со словацким голкипером островитян Грейфом. С этой дуэли победителем вышел последний. Кроме этого, Цыганков мог и сам забивать – смачно приложился с левой, но тот самый Грейф вытащил мяч из угла ворот.

До завершения этого сезона Жироне осталось отыграть всего лишь четыре матча. Среди соперников: Вильярреал, Вальядолид, Реал Сосьедад и мадридский Атлетико. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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