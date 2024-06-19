“Это совсем непросто. Лунину пришлось заменить лучшего вратаря мира. И он справился с этой задачей. Очень хорошо справился. Нужно сказать, что и Кепа не подвел, когда получал свои шансы. Они оба справились с задачей, потому что выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Оба доказали свой уровень и присоединились к командным успехам в сезоне. Анчелотти все сделал правильно. Для меня не имеет значения, если кто-то скажет, что в определенный момент были сомнения, потому что оба голкипера доказали свою ценность и внесли вклад в достижения команды. Цель достигнута.

Все получилось замечательно. Это хорошая работа главного тренера, который умел в каждой игре выбрать того, кто мог бы быть лучшим или кто был лучшим вариантом. А Кепа и Лунин прекрасно заменили Куртуа. И после восстановления он все еще будет находиться на очень хорошем уровне. Куртуа будет на своем высочайшем уровне перед новым сезоном", – цитирует Касильяса AS.

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