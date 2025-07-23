Накануне Тибо Куртуа продлил контракт с королевским клубом, что уже подтвердило авторитетное издание Marca. Звездный бельгиец подписал новое соглашение со сливочными до 30 июня 2027 года. Предыдущий контракт голкипера истекал летом 2026-го.

Украинский голкипер официально перешел в клуб Ла Лиги, выступающий в ЛЧ

Факт пролонгации соглашения должен был бы насторожить дублера Тибо – украинца Андрея Лунина, но бывший страж ворот Зари еще в начале лета дал понять, что не собирается покидать "сливочных", несмотря на предложение Вильяреала и обещание от "желтой субмарины" предоставить гарантированное место в основе. В то же время руководство "бланкос" в лице Флорентино Переса настаивало, чтобы Лунин не покидал Мадрид.

Зато в провинции Кастельон оказался другой украинец. В понедельник Вильяреал объявил о подписании пятилетнего контракта с Яковом Кинарейкиным, который будет выступать за вторую команду.

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