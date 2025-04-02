Голкипер Реала Андрей Лунин получил оценку за свое выступление в кубковом матче.

Андрей Лунин сыграл полный ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, где Реал в драматическом поединке сыграл вничью с Реал Сосьедадом (4: 4) и пробился в финал. Первая встреча завершилась минимальной победой мадридцев (1: 0), что и обеспечило им выход в решающий раунд.

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Украинский вратарь провел на поле все 120 минут, пропустив четыре мяча. За свою игру Лунин получил оценку 6.2 от Sofascore (третья худшая среди обеих команд).

В его активе два сейва, 86% точных передач (38/44), два выноса, десять подборов мяча и девять потерь.

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