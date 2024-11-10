Французское издание L'Equipe продолжает раскрывать детали голосования журналистов в различных номинациях. Украину представлял Игорь Линник, который выбирая лучшего голкипера, проигнорировал Андрея Лунина.

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Журналист на первое место поставил Эмилиано Мартинеса, который в итоге выиграл Трофей Яшина. Вторую строчку Линник отдал Яну Зоммеру, а третью – Георги Мамардашвили.

Напомним, что Андрей Лунин в борьбе за звание лучшего голкипера вошел в топ-3, набрав 112 баллов. А вторую строчку занял Унаи Симон с 213 очками.

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