Лунина проигнорировал украинец в голосовании за лучшего вратаря – журналист не включил голкипера Реала в топ-3
Голкипера Реала Андрея Лунина не поддержал украинский журналист, выбирая лучшего голкипера.
Французское издание L'Equipe продолжает раскрывать детали голосования журналистов в различных номинациях. Украину представлял Игорь Линник, который выбирая лучшего голкипера, проигнорировал Андрея Лунина.
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Журналист на первое место поставил Эмилиано Мартинеса, который в итоге выиграл Трофей Яшина. Вторую строчку Линник отдал Яну Зоммеру, а третью – Георги Мамардашвили.
Напомним, что Андрей Лунин в борьбе за звание лучшего голкипера вошел в топ-3, набрав 112 баллов. А вторую строчку занял Унаи Симон с 213 очками.
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