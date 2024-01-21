Мадридский Реал принимает Альмерию в рамках 21 тура Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Альмерия состоится 21 января. Стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 17:15 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире покажет официальный транслятор Ла Лиги на территории Украины – медиасервис MEGOGO. Игру прокомментирует Владислав Шалота.

Анчелотти вынес Лунину вердикт после ошибок в матче Атлетико – Реал

Андрей Лунин ожидаемо лишился места в стартовом составе Реала. Украинский голкипер провел два предыдущих матча в старте. С Атлетико ошибка нашего земляка помогла соперникам забить. Однако Карло Анчелотти убеждал, что вины Андрея в этом эпизоде нет.

Отметим, что в настоящее время Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, но сыграл на один матч меньше, чем Жирона. Альмерия остается последней, не выиграв в этом сезоне ни одного матча.