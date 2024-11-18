Журналисты El Chiringuito TV встретили украинца, который ехал на автомобиле, и решили расспросить о делах суперзвездного одноклубника.

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– Как дела у Килиана Мбаппе? Во Франции говорят о ментальных проблемах. Ты видишь его каждый день на тренировках, он продолжает забивать голы.

– Я вижу, что у него все прекрасно, – коротко ответил Лунин.

Напомним, Мбаппе не может забить в 4 подряд матчах за Реал и не поехал в лагерь сборной Франции. Лунин также пропускает сбор Украины из-за болезни жены. Следующий матч "сливочные" проведут 24 ноября на поле Леганеса в рамках 14-го тура Ла Лиги.

"¿MBAPPÉ? ¿Bloqueos mentales? Yo lo veo PERFECTO".



Lunin, con @marcosdlarocha a la llegada a Valdebebas. pic.twitter.com/Er0rS66ceB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 18, 2024

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