В прошлом году украинец был важным игроком Мадрида. После травмы Куртуа Лунин выиграл конкуренцию у Аррисабалаги и почти до конца сезона был основным голкипером. Однако после восстановления бельгийца снова рискует стать его дублером.

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Такая перспектива Андрею не нравится, поэтому он сомневается, стоит ли оставаться в Реале. Тем более, что хватает топ-клубов, заинтересованных в его подписании. Следует заметить, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2025 года.

Учитывая эти аспекты, Реалу надо быть готовым к потере украинца, которого нужно будет заменить. С этим может помочь Жорже Мендеш (кстати, агент Лунина). По информации AS, португалец предложит Королевскому клубу своего земляка Диогу Кошту.

К слову, Кошта моложе Лунина на год. Он является основным голкипером Порту и сборной Португалии, поэтому очевидно, что это может быть не только замена украинцу, а подписание с перспективой получить сильного первого вратаря, когда придет время попрощаться и с Куртуа.

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