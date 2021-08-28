Как известно, вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин на днях сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего вынужден был уйти на больничный.

Лунин сдал положительный тест на коронавирус – еще одна потеря для сборной Украины

По сообщению Meta Ratings, у футболиста есть все симптомы коронавирусного заболевания, однако госпитализация ему не понадобилась. Украинец изолирован в гостинице, где получает необходимое консервативное лечение под наблюдением специально выделенного для него врача.

К слову, из-за болезни Лунин не сможет помочь сборной Украины в сентябрьских матчах – вместо него в лагерь "сине-желтых" вызвали представителя Динамо Дениса Бойко.

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