"Лунин, жду в гости": Пятов оригинально отреагировал на жребий Шахтера в Лиге чемпионов
19:58 - Читати українською
Кипер "горняков" Андрей Пятов уже находится в предвкушении встречи с мадридским Реалом.
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото с вратарем мадридского Реала Андреем Луниным.
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"Андрей Лунин, жду в гости. Продолжим батл в два касания", – подписал свою фотографию коуч "горняков".
Напомним, Шахтер попал в группу В Лиги чемпионов, где его соперниками стали мадридский Реал, миланский Интер и менхенгладбахская Боруссия.
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