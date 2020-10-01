Кипер "горняков" Андрей Пятов уже находится в предвкушении встречи с мадридским Реалом.

Андрей Пятов (слева) и Андрей Лунин (в центре) / УАФ

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов сразу после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выложил на своей странице в социальной сети Instagram фото с вратарем мадридского Реала Андреем Луниным.

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"Андрей Лунин, жду в гости. Продолжим батл в два касания", – подписал свою фотографию коуч "горняков".

Напомним, Шахтер попал в группу В Лиги чемпионов, где его соперниками стали мадридский Реал, миланский Интер и менхенгладбахская Боруссия.

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