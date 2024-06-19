Лунин заставляет Реал изменить мнение насчет Кепы – судьба конкурента зависит от решения украинца
Испанский голкипер Кепа Арррисабала имеет неопределенное будущее, которое теперь зависит от вратаря сборной Украины и Реала Андрея Лунина.
Украинец до сих пор не продлил контракт со "сливочными" и раз за разом появляются слухи о том, что он может покинуть команду летом. Учитывая неопределенность Андрея Лунина, Реал может изменить свое мнение относительно возвращения Кепы Аррисабалаги в Челси.
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Relevo сообщает, что в случае продажи украинца, мадридцы продлят аренду испанца еще на сезон. Чемпионы Испании ценят профессионализм Кепы и готовность принять свою роль, а также помощь Лунину перед серией пенальти в матче с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.
Также Реал не хотел бы тратить деньги на нового голкипера и ждать, пока он адаптируется к смене раздевалки.
Напомним, что Кепа выступал за "сливочных" на правах аренды из Челси. После завершения сезона испанец должен был бы вернуться в Лондон.
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