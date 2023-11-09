Вратарь Реала Кепа Аррисабалага травмировался перед игрой с Брагой и уступил Андрею Лунину место в стартовом составе.

Во время разминки перед матчем с Брагой Кепа испытал сильный мышечный дискомфорт в правой ноге и обратился к клубным медикам. Медицинский персонал Реала решил, что вратарю лучше не выходить на поле в этот вечер, информирует AS.

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Сообщается, что в четверг, 9-го ноября Кепа пройдёт медобследование, и лишь оно даст ответ о степени повреждения.

Вместо Аррисабалаги в стартовом составе Реала на матч с Брагой появился Андрей Лунин. На шестой минуте он сумел отразить пенальти в исполнении форварда Браги Джало. Согласно Marca, после этого эпизода трибуны стадиона Сантьяго Бернабеу начали скандировать фамилию украинца в унисон. "Так для Андрея начался волшебный вечер", – констатировало издание.

Реал обыграл Брагу со счётом 3:0. Свой следующий матч команда Карло Анчелотти проведёт 11-го ноября против Валенсии Романа Яремчука.

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