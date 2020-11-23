Лунин продолжает интенсивно тренироваться в лагере Реала. Во время одного из занятий защитник Реала Марсело мощным ударом пробил по воротам. Андрей в фантастическом прыжке сумел парировать этот удар.

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"Это не останавливается. Сегодня мы вернулись к тренировкам. Пришло время подготовиться к очень важному матчу Лиги чемпионов", – написал Лунин в своем Instagram.

Заметим, ближайший поединок Реал проведет именно в ЛЧ – против миланского Интера на выезде. Встреча пройдет 25 ноября, начало в 22:00. К слову, в текущем сезоне Лунин еще не сыграл в футболке "сливочных" ни матча.

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