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Лунин заявил о готовности сыграть в стартовом составе сборной Украины против Нигерии

17:20 26 Читати українською
Лунин заявил о готовности сыграть в стартовом составе сборной Украины против Нигерии
Андрей Лунин / фото: УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями накануне матча против национальной команды Нигерии.

 

"Сборная Нигерии – хорошая силовая команда. Все представители африканского континента играют мощно, в атлетический футбол.

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Очень приятно находиться в Днепре. Впервые на предматчевой тренировке видел столько болельщиков, вся трибуна была заполнена. Чувствую себя хорошо, готов сыграть против нигерийцев, если доверят место в составе", – цитирует Лунина пресс-служба УАФ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Нигерии состоится сегодня, 10 сентября, на Днепр-Арене. Начало встречи в 21:30.

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