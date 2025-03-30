Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал свои слова, которые он сказал после игры с Леганесом (3:2).

Андрей Лунин вышел в стартовом составе Реала на матч 29-го тура Ла Лиги против Леганеса (3:2). Украинец подвергся критике из-за не лучшей игры, а также за высказывание после матча, о том, что Реал должен выигрывать матчи без посторонней помощи.

"Мы должны побеждать без помощи": Лунин прокомментировал скандальное судейство в матче Реала

В своем Instagram голкипер решил объяснить свои слова, сославшись на несовершенное знание испанского языка.

"Попытка воспользоваться тем, что я недосконально владею испанским, кажется мне неправильной, но я постараюсь улучшаться. Заслуженная победа вчера. Hala Madrid", – написал Лунин.

Интересно, что украинец играет в Испании с 2018 года, помимо Реала вратарь выступал за Овьедо, Леганес и Вальядолид. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 11 матчей за мадридский клуб, пропустил 15 голов и оформил 4 "клиншита". Его контракт со "сливочными" действует до 2030 года.

Лунин пропустил от Леганеса дважды, но дубль Мбаппе спас Реал – "сливочные" победили и оторвались от Атлетико