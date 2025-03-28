"Россонери" рассматривают Лунина как возможную замену Майку Меньяну, с которым пока не удается продлить контракт, сообщает SpazioMilan. Также итальянцы следят за голкипером Лилля Люка Шевалье.

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Если Меньян не подпишет новое соглашение с клубом, тогда Милан летом попытается приобрести украинца, которым также интересуются Манчестер Юнайтед и Галатасарай. Действующий контракт Майка Меньяна с миланцами действует до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел 10 матчей за мадридский клуб, пропустил 13 голов и оформил 4 "клинча". Его соглашение с клубом действует до лета 2030 года. Сейчас Милан занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А с 47-ю очками.

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