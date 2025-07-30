Ньюкасл активно искал усиление во вратарскую линию и обратил свое внимание на Андрея Лунина из мадридского Реала.

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Как сообщает Caughtoffside, "сороки" решились сделать предложение "сливочным" относительно украинца. Ньюкасл предлагал Реалу три миллиона евро за аренду Лунина. "Бланкос" отклонили запрос, поскольку не намерены отпускать Андрея этим летом, особенно на предложенных условиях.

Напомним, что роль Лунина в Реале не изменилась с приходом Хаби Алонсо. Украинец останется вторым номером в команде после Тибо Куртуа.

К слову, Ньюкасл имеет самых богатых владельцев. Клубом владеет суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

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