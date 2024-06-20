Голкипер Реала Андрей Лунин может оказаться в Манчестер Сити, сообщает Fichajes.

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По информации источника, действующий чемпион АПЛ видит в украинце альтернативу бразильскому вратарю Эдерсону и готовится сделать Реалу первое трансферное предложение.

К слову, ранее СМИ сообщали, что в конкуренцию Эдерсону могут подписать еще одного нашего земляка – Анатолия Трубина из Бенфики.

Напомним, Реал предложил Лунину продлить контракт до 2029 года, но Андрей склоняется к уходу из команды. Главными претендентами на украинца называют Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Интер, Ювентус и другие.

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Сейчас он находится в лагере сборной Украины, с которой принимает участие на Евро-2024.

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