26-летний голкипер попал в сферу интересов двух грандов европейского футбола. Луниным заинтересовались Манчестер Сити и мюнхенская Бавария, сообщает Fichajes.

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Отмечается, что английский клуб рассматривает украинца как замену Эдерсону, который летом может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. "Горожане" уже готовят начальное предложение по трансферу Лунина в размере 20 миллионов евро.

Бавария внимательно следит за выступлениями украинского голкипера и хочет усилить конкуренцию в клубе благодаря подписанию вратаря Реала. Впрочем, Андрей Лунин больше склоняется к переходу в английский чемпионат, где он мог бы попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг континента.

Напомним, в нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в четырех поединках сыграл "на ноль". Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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