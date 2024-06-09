Интер ищет вратаря, который бы усилил конкуренцию в команде, а также стал преемником Яна Зоммера.

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Как сообщает Internews24 со ссылкой на Il Giorno, руководство миланского клуба обратилось к Реалу, чтобы узнать о возможности трансфера Андрея Лунина. Флорентино Перес дал четкую понять Интеру, что мадридцы не намерены продавать украинца.

Напомним, что Андрей Лунин сыграл за "сливочных" в сезоне 2023/24 в 31 матче во всех турнирах. Украинец помог Реалу получить титул чемпиона Испании и выиграть в 15 раз Лигу чемпионов.

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