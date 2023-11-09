У Андрея Лунина еще будет шанс продемонстрировать свое качество в воротах Реала.

УЗИ обнаружило у Кепы Аррисабалы разрыв приводной мышцы, сообщает журналист Гильем Балаге. Травма выглядит не слишком серьезно, но баск должен пропустить 2-3 недели. В пятницу (10 ноября) запланирована МРТ, которая предоставит более точные данные.

Жена Лунина пролила свет на будущее украинца в Реале, указав на приоритет

Это значит, что Андрей Лунин точно сыграет 11 ноября против Валенсии Романа Яремчука. Затем очень невовремя будет 2-недельная пауза на сборные, в течение которой Кепа может восстановиться. 26 ноября Реал сыграет с Кадисом, а 29-го с Наполи в Лиге чемпионов.

Напомним, Лунин срочно заменил конкурента во встрече с Брагой и стал одним из героев – отраженный пенальти, "сухая" игра. Реал выиграл все три матча нынешнего сезона, когда украинец выходил со старта.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги