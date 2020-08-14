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Лунин заберет номер Куртуа в следующем сезоне, – Marca

09:45 - Читати українською
Лунин заберет номер Куртуа в следующем сезоне, – Marca
Андрей Лунин / Сайт Реала

Вратари мадридского Реала получат новые игровые номера в сезоне 2020/21.

Куртуа после двух лет в Мадриде наконец наденет свитер с единицей на спине, информирует Marca.

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В первый сезон бельгийца в Реале первый номер принадлежал Кейлору Навасу. Прошлым летом костариканец ушел из команды, но в то время Куртуа уже был заявлен на чемпионат 13-ым, и привычный для голкипера номер забрал Ареола. Несколько дней назад аренда француза в Реале завершилась, поэтому Тибо наконец станет настоящим №1. Ожидается, что в новом сезоне 13-ку заберет Андрей Лунин.

Напомним, украинец последние полгода выступал за Овьедо на правах аренды. В составе астурийцев он носил свитер с номером 25.

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Футбольная форма Андрей Андрей Лунин Тибо Тибо Куртуа
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