Тренерский штаб Реала определялся с игроками, которые сыграют в полуфинале Кубка Короля с Реал Сосьедадом.

Как сообщает пресс-служба клуба, Карло Анчелоти, наставник "сливочных", включил в список 20 игроков на кубковую встречу. Тибо Куртуа пропустит игру из-за травмы. Таким образом, Андрей Лунин выйдет в стартовом составе второй раз подряд.

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Кроме того, в заявку не попали еще четыре игрока. Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Дани Себальйос пропустят матч из-за различных травм.

Напомним, что полуфинал Кубка Испании между Реалом и Реал Сосьедадом состоится завтра, 1 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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