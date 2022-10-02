Лунин попал в стартовый состав Реала на игру против Осасуны. Этот матч станет дебютным для украинца в нынешнем сезоне. Также стоит отметить возвращение из лазарета Бензема.

Состав Реала: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди – Кроос, Чуамени, Себальос – Родриго, Бензема, Винисиус

Путь в основу Андрею открыла травма Куртуа. Бельгиец повредил спину, из-за чего Лунин, скорее всего, сыграет и с Шахтером в Лиге чемпионов.

Матч Реал – Осасуна стартует в 22:00 по киевскому времени. Реал идет без потерь в чемпионате Испании, а Осасуна разместилась под еврокубковой зоной.

Лунин набрал игровую форму, отыграв за сборную Украины с Арменией и Шотландией. В этих поединках он не пропустил ни одного гола.

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