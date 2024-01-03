Матч Реал – Мальорка начнется в 20:15 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Лунин выигрывает борьбу у Кепы за место в воротах Реала. По информации авторитетных СМИ, матч против Мальорки станет решающим для Андрея. Если украинец сегодня справится, то будет играть против Атлетико в Суперкубке Испании и будет фаворитом на следующие туры Примеры.

Стартовый состав Реала: Лунин – Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Гарсия – Вальверде, Кроос, Модрич – Беллингем – Родриго, Винисиус.

Винисиус возвращается после травмы, а в центре защиты Реала остается дыра. Из-за травм Милитао и Алабы, а также дисквалификации Начо, позицию вынужден закрывать Чуамени.

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