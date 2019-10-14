Лунин выделил приоритетные условия для смены клуба в Ла Лиге

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин поделился мыслями относительно своего будущего на фоне слухов об интересе Бетиса к вратарю.

"Клубы между собой разговаривают, кто дает больше гарантий, какой клуб рассчитывает на меня, что я могу конкурировать за место в составе, а не просто прийти. Если клуб хочет меня только на замену, когда будет шанс, тогда и выпустят – такой вариант не рассматривается.

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Такого уровня, как в Реале, нигде нет. Но для моего возраста в таком клубе, как Вальядолид, уровень достаточно высок. Команда играет в Ла Лиге, там футболисты хорошего уровня, на тренировках очень трудно и скорость присутствует. Для развития достаточно неплохо", – сказал Лунин для Football Hub.

Напомним, 20-летний голкипер сборной Украины сейчас выступает за Вальядолид на правах аренды. Контракт игрока принадлежит мадридскому Реалу. Из-за отсутствия игровой практики в нынешнем клубе в СМИ все больше появляется слухов о возможном переходе Лунина в Бетис.

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