"Я Лунина знаю очень давно, отца его тоже знаю. Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его – он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне еженедельно дают информацию об игровой практике наших футболистов .

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Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызвать вратаря, который уже два года не играет? Это не упрек. Андрей знает. Если любой футболист мне позвонит по телефону и попросит совет, то я ему его дам. Когда они были молодые, звонили, советовались. На этом уровне у них есть агенты, никто со мной не советуется. Они сами решают свои вопросы.

В чем ему нужно добавить, чтобы получить место в сборной? Он выбрал не тот клуб. Нужно находить команду по своим возможностям и там играть. Реал – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год идет. Ему нужно играть. Может быть, он этим займется. У него есть своя голова на плечах", – сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари в июле 2018 года за 8,5 млн евро. За это время он лишь однажды выходил в основе в матче Кубка Испании. В сборной Украины дебютировал во времена Андрея Шевченко 23 марта 2018 г. в матче против Саудовской Аравии (1:1). В общей сложности провел за "сине-желтых" 6 поединков.

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