В мадридском Реале уход Андрея Лунина из клуба все чаще считают более вероятным, сообщает Ramon Alvarez de Mon.

Лунин получил "наказание" от Реала за ранний вылет с Евро-2024 – Модрич составит компанию украинцу

Украинский голкипер до сих пор не подписал новый контракт со "сливочными", и у него есть сомнения относительно дальнейшего пребывания в Мадриде. После финала Лиги чемпионов в раздевалке считалось, что Лунин будет искать новые возможности на следующий сезон. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти также разделял это предположение, ведь Лунин хочет стать основным голкипером команды, а Реал ясно показывает, что Куртуа останется первым номером.

Напомним, представитель "сливочных" начинал Евро в статусе основного вратаря сборной Украины, однако провалил матч против Румынии (0:3) и уступил место Анатолию Трубину из Бенфики. Несмотря на это Реал предлагал ему новый контракт до 2029 года.

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