Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага в этом сезоне будут конкурировать за статус первого номера в мадридском Реале.

Реал запостил в соцсетях видео тренировки голкиперов. Лунин и Аррисабалага поочередно выполняют все упражнения под руководством Луиса Льописа, с которым у Андрея недавно был конфликт.

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Украинец и испанец отрабатывали выходы из ворот, работу на линии и реакцию. Оба выкладывались и получили благодарность от тренера вратарей.

Напомним, что Куртуа получил тяжелую травму, поэтому Реал арендовал Кепу из Челси. По прогнозам, именно он станет основным кипером в Мадриде.