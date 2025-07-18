Главной целью Вильяреала стал украинский голкипер Андрей Лунин, сообщает Estadio Deportivo. Источник, который не отличается надежностью, даже сообщил о контактах "желтой субмарины" с окружением футболиста.

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Однако Мадрид предварительно не согласен отпускать Лунина в Вильяреал, сообщил Футбол 24 журналист Cadena SER Давид Косттароса, который общался с автором инсайда Маттео Моретто.

Реал высоко ценит Лунина и считает, что найти второго номера с похожими качествами будет чрезвычайно сложно. Однако, переговоры могут продолжиться.

Напомним, Вильяреал предлагал "бланкос" аренду украинца, тогда как испанские СМИ ранее отмечали, что мадридцы могли бы согласиться только на полноценный трансфер.

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