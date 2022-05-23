Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин получил пополнение в своей молодой семье.

Супруга Лунина, Анастасия, сегодня родила первенца, сообщает официальный сайт УАФ.

"Мы привыкли переезжать": Лунин отреагировал на информацию о желании покинуть Реал

Сам Андрей в своем Instagram обнародовал фотографию, где держит на своей ладони ручку своего новорожденного сына. Игроки сборной Украины поздравили голкипера с радостным известием и ожидают его в расположении команды.

Напомним, в сезоне 2021/22 украинец сыграл за Реал 4 матча (из них 2 – в чемпионате). Его контракт с мадридским клубом рассчитан еще на 2 сезона.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только