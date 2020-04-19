Лунин возвращается в Реал – украинец имеет тотальную поддержку Зидана и руководства

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин получит шанс закрепиться в мадридском клубе.

Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари, но с тех пор постоянно находился в арендах: украинец уже побывал в Леганесе и Вальядолиде, а сейчас выступает за Овьедо.

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По информации Marca, следующий сезон Андрей начнет в Реале. Зинедин Зидан и руководство клуба довольны прогрессом украинца и решили сделать его вторым голкипером команды после Тибо Куртуа.

Отмечается, что Альфонс Ареола решил не продолжать сотрудничество с мадридцами и после завершения текущей кампании вернется в ПСЖ. Люка Зидан тоже не останется на Сантьяго Бернабеу – его контракт с Реалом завершается летом и не будет продлен.

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