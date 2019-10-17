Лунин вошел в топ-10 игроков по версии AS, которым должен помочь перерыв на матчи сборных

Популярная испанская газета включила нашего Андрея Лунина в интересный и оригинальный список.

Испанское издание AS опубликовало десятку футболистов местной Ла Лиги, для которых перерыв в чемпионате и пребывание в национальных сборных должен стать определенным "реанимационным лекарством от клубных проблем". Украинский голкипер Вальядолида оказался в этом списке наряду с такими футболистами как Тибо Куртуа и Эден Азар, у которых также не все складывается на клубном уровне.

Лунин: Мне следовало остаться в Реале

Полный перечень топ-10 выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа (Реал)

Эден Азар (Реал)

Люк де Йонг (Севилья)

Мунас Даббур (Севилья)

Гонсалу Гедеш (Валенсия)

Андрей Лунин (Вальядолид)

Денис Черишев (Валенсия)

Мартин Брейтвейт (Леганес)

Родриго (Валенсия)

Дарвин Нуньеш (Альмерия)

Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за Леганес. В составе клуба он провел семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за Вальядолид. Несмотря на отсутствие игровой практики, украинский голкипер вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019.

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