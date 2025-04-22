Вратарь Реала Андрей Лунин отправился с командой на матч 33-го тура Ла Лиги против Хетафе.

Реал объявил свою заявку на выездную игру против Хетафе в чемпионате Испании.

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В заявку снова попал украинец Андрей Лунин, который недавно восстановился от травмы камбаловидной мышцы. Об этом сообщил Реал на своей официальной странице в Х.

Украинский вратарь получил повреждение против Реала Сосьедада в ответном полуфинале Кубка Короля. 26-летний голкипер вернулся в заявку Реала лишь в матче предыдущего тура против Атлетика.

Напомним, что Лунин в текущем сезоне сыграл лишь 12 матчей за "сливочных". Он оформил 4 сухих поединка и пропустил 19 голов.

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