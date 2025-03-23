Английский клуб летом попытается подписать Андрея Лунина и французского полузащитника Орельена Чуамени, сообщает E-noticies. Отмечается, что оба игрока заинтересованы в переходе в МЮ из-за недостаточного количества игровой практики в составе "сливочных".

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Лунин рассматривается манкунианцами как основной голкипер команды, потому что Андре Онана показывает нестабильные выступления за клуб. Насчет Чуамени, Манчестер Юнайтед ценит его универсальность и видит в нем большой потенциал.

Напомним, в нынешнем сезоне украинец провел 10 матчей за Реал и пропустил 13 голов, также в четырех поединках сыграл "на ноль". Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

На счету Чуамени 39 игр в нынешней кампании, в которых он отдал 1 ассист. Его соглашение с Реалом действует до лета 2028 года.

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