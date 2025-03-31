"Футбол 24" проанализировал матч 29-го тура между Реалом и Леганесом, в котором сыграл Андрей Лунин. Украинец еще и вызвал скандал, сказав, что мадридцы должны побеждать без помощи.

Реал вырвал волевую победу над Леганесом (3:2), но матч получился скандальным. В частности, в одном из эпизодов красную мог получить Джуд Беллингем за удар по ноге соперника, но судья даже не назначил фол.

"Мы должны побеждать без помощи": Лунин прокомментировал скандальное судейство в матче Реала

В послематчевом комментарии вляпался и Андрей Лунин, который сказал, что "Реалу нужно одерживать победы без помощи". После этого украинец в Instagram сообщил, что его слова не так интерпретировали из-за его несовершенного владения испанским. Сомнительное объяснение, ведь Лунин достаточно свободно общается с прессой.

А работа судьи Гонсалеса Фуэртеса вызвала немало вопросов. Кроме незафиксированного фола Беллингема можно вспомнить штрафной удар, с которого Килиан Мбаппе забил решающий гол. За момент с Тапией и Родриго вполне могли и не назначать стандарт. Обо всем этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".