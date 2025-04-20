Мадридский Реал в рамках 33-го тура Ла Лиги 2024/25 принимает Атлетик. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между мадридским Реалом и Атлетиком начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин вернулся в заявку после трех матчей вне ее пределов – украинец залечивал повреждение, которое получил 1 апреля в ответном полуфинале Кубка Короля против Сосьедада (4:4).

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Впрочем, украинец не вернулся в основной состав. Ворота "сливочных" в поединке со "львами" будет защищать Тибо Куртуа. Килиан Мбаппе пропускает встречу из-за дисквалификации. Эрнесто Вальверде, в свою очередь, придержал большую часть лидеров в запасе – очевидно, из-за недавнего матча Лиги Европы.

Стартовые составы

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Камавинга – Себальйос, Чуамени, Модрич – Беллингем – Родриго, Винисиус Жуниор

Запасные: Лунин, Гонсалес, Алаба, Вальехо,Гарсия, Васкес, Гюлер, Диас, Эндрик

Атлетик: Симон – Горосабель, Паредес, Нуньес, Бойро – Прадос, Весга – Джало, Гомес, Беренгер – Гурусета

Запасные: Агирресабала, Берчиче, Де Маркос, Лекуэ, Вивиан, Альварес, Руис де Галларета, Руис, Сансет, Хаурегисар, Каналес, Иньяки Вильямс, Саннади

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