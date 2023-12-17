Мадридский Реал в рамках 17-го тура испанской Примеры 2023/24 принимает Вильярреал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 17-го тура Ла Лиги 2023/24 между мадридским Реалом и Вильярреалом стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин начнет поединок в стартовом составе. Украинец выиграл конкуренцию у Кепы, который защищал ворота Реала в последнем матче Лиги чемпионов против Униона.

Лунин спровоцировал недоразумение топ-изданий Испании – одно предсказывает предательство Анчелотти, другие дают надежду

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Вильяреал:

Валенсия удержала сенсационную ничью с Барселоной - Яремчук сыграл 61 минуту, став самым острым в атаке "летучих мышей"