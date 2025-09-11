Лунин вернулся в общую группу Реала – видео с тренировки "сливочных"
Украинский голкипер Андрей Лунин "засветился" на тренировке Реала сразу после завершения международной паузы.
Андрей Лунин снова работает вместе с партнерами на тренировке Реала, о чем сообщили в клубе, опубликовав видео с занятия, где присутствует и украинский голкипер.
Реал снова может бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча" – названа причина
Украинский вратарь пропустил сентябрьские матчи сборной в отборе к ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана из-за проблем со спиной.
Напомним, 26-летний голкипер почувствовал дискомфорт в пояснице еще перед игрой третьего тура Ла Лиги с Мальоркой, которая состоялась 30 августа. В новом сезоне Лунин еще не появлялся на поле в официальных поединках за мадридскую команду.
К слову, ближайший матч Реал сыграет против Реал Сосьедада в субботу, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
Судаков будто родился заново: Бенфика решилась на революцию – нереальный трансфер с прицелом на ЛЧ