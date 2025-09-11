Андрей Лунин снова работает вместе с партнерами на тренировке Реала, о чем сообщили в клубе, опубликовав видео с занятия, где присутствует и украинский голкипер.

Украинский вратарь пропустил сентябрьские матчи сборной в отборе к ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана из-за проблем со спиной.

Напомним, 26-летний голкипер почувствовал дискомфорт в пояснице еще перед игрой третьего тура Ла Лиги с Мальоркой, которая состоялась 30 августа. В новом сезоне Лунин еще не появлялся на поле в официальных поединках за мадридскую команду.

К слову, ближайший матч Реал сыграет против Реал Сосьедада в субботу, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

