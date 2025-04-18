Голкипер Реала Андрей Лунин завершает восстановление от травмы, из-за которой пропустил уже три поединка подряд.

Лунин сегодня тренировался в общей группе, сообщает журналист Мельчор Руис в твиттере. Ранее сообщалось, что украинцу для восстановления от травмы камболовидной мышцы понадобится около 4 недель.

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По его информации, продолжает восстанавливаться Ферлан Менди, который рассчитывает сыграть в финале Кубка Испании против Барселоны (26 апреля).

Напомним, в нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в четырех поединках сыграл "на ноль". Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Стоит добавить, что матчи между Реалом, Барселоной и Атлетиком считаются Класико в Испании. Эти три команды никогда не вылетали из элитного дивизиона.

Hoy @AndreyLunin13 ha empezado a trabajar con el Grupo@ferland_mendy sigue con su recuperación esperando poder llegar a la Finalista de la Copa del Rey — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 18, 2025

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