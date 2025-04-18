Лунин вернулся в общую группу накануне Класико, – журналист
Голкипер Реала Андрей Лунин завершает восстановление от травмы, из-за которой пропустил уже три поединка подряд.
Лунин сегодня тренировался в общей группе, сообщает журналист Мельчор Руис в твиттере. Ранее сообщалось, что украинцу для восстановления от травмы камболовидной мышцы понадобится около 4 недель.
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По его информации, продолжает восстанавливаться Ферлан Менди, который рассчитывает сыграть в финале Кубка Испании против Барселоны (26 апреля).
Напомним, в нынешнем сезоне Лунин провел 12 матчей за Реал, пропустил 19 голов, в четырех поединках сыграл "на ноль". Контракт украинца со "сливочными" рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Стоит добавить, что матчи между Реалом, Барселоной и Атлетиком считаются Класико в Испании. Эти три команды никогда не вылетали из элитного дивизиона.
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