Голкипер мадридцев Андрей Лунин снова попытается побороться за место в основном составе с Тибо Куртуа.

Накануне "бланкос" возобновили тренировочный процесс после продолжительного отпуска. Некоторые игроки прошли медосмотр и приступили к занятиям под руководством Карло Анчелотти.

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В их числе присутствует и Андрей Лунин. Украинец уже даже успел поделиться этой новостью с подписчиками в Instagram . "Вернулся к работе", – написал 23-летний голкипер.

Отметим, мадридцы готовятся к турне по США, где запланированы товарищеские поединки с Барселоной, мексиканской Америкой и Ювентусом 23, 26 и 30 июля соответственно.

10 августа Реал разыграет Суперкубок УЕФА с Айнтрахтом, а через несколько дней начнется новый сезон Ла Лиги.

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