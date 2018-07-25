Лунин: В тренажерном зале работали с Бейлом – для меня это только плюс

Голкипер Реала Андрей Лунин поделился первыми впечатлениями от пребывания в Мадриде.

"Моя мечта осуществилась. Я горд и счастлив, однако в то же время чувствую большую ответственность. Реал – величайший клуб мира, с самыми большими наградами.

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Описывать или характеризовать свои качества я не привык, это должны делать тренеры, специалисты. А я в свою очередь постараюсь приложить максимум усилий, чтобы Реал становился только лучшим, сильным.

База замечательная, наверное, лучшая в мире. Там есть все для развития футболистов, для тренировок, восстановления. Это рай. Приняли меня нормально. Идет рабочий процесс. Пытаюсь учить язык, чтобы было легче общаться.

Так получилось, что в зале мы с Бейлом работали вместе. Наверное, подходим по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Гарет – атлет.

Начинал я, как все, наверное. Бегал в поле, играл в нападении. Но сказалось, что я не люблю бегать, тренеры решили поставить меня в ворота. Наверное, сделали правильный выбор, мне это очень нравится.

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Для меня честь и огромная радость находиться здесь, в лучшем клубе мира. Приложу максимум усилий, чтобы развиваться, становиться сильнее, чтобы Реал продолжал завоевывать трофеи. Буду делать все, чтобы радовать болельщиков", – рассказал Лунин в эфире Real Madrid TV.

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