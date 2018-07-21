Лунин в Реале: стала известна дата презентации украинца

Мадридский Реал наконец определился с датой презентации украинского голкипера Андрея Лунина для прессы и болельщиков.

Официальная презентация украинского голкипера Андрея Лунина в качестве игрока Реала состоится в понедельник, 23 июля, сообщает издание AS.

Ранее руководство "сливочных" уже успело представить других новичков команды – Альваро Одриосолу и Винисиуса Жуниора.

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Напомним, украинец перешел в Реал 22 июня 2018. По информации испанских СМИ, Заря может получить за голкипера до 14 млн евро.

Также, в СМИ распространяются слухи, что Лунин может быть отдан в аренду для получения игровой практики.

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