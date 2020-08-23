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Лунин в Реале – голкипер сборной Украины показал, как готовится к возвращению в мадридский клуб

10:25 - Читати українською
Лунин в Реале – голкипер сборной Украины показал, как готовится к возвращению в мадридский клуб
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Украинский голкипер "галактикос" даже на отдыхе делает все, чтобы завоевать место в основном составе своей команды.

Пока футболисты мадридского Реала находятся в отпуске, голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжает упорно работать, готовясь присоединиться к главной команде "сливочных". Видеонарезку со своими тренировками украинец выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ожидается, что футболисты Реала, за который в новом сезоне будет выступать и наш легионер, вернутся к совместным тренировкам на следующей неделе.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Зинедина Зидана торжествовали в чемпионате Испании, опередив Барселону на 5 очков. Лунин последние полгода провел в аренде в Овьедо.

Реал верит в Лунина, который получит иной статус – испанское СМИ в восторге от голкипера и прогнозирует переломный год

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Андрей Андрей Лунин
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