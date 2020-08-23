Лунин в Реале – голкипер сборной Украины показал, как готовится к возвращению в мадридский клуб

Украинский голкипер "галактикос" даже на отдыхе делает все, чтобы завоевать место в основном составе своей команды.

Пока футболисты мадридского Реала находятся в отпуске, голкипер сборной Украины Андрей Лунин продолжает упорно работать, готовясь присоединиться к главной команде "сливочных". Видеонарезку со своими тренировками украинец выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ожидается, что футболисты Реала, за который в новом сезоне будет выступать и наш легионер, вернутся к совместным тренировкам на следующей неделе.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Зинедина Зидана торжествовали в чемпионате Испании, опередив Барселону на 5 очков. Лунин последние полгода провел в аренде в Овьедо.

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