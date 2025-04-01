Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между мадридским Реалом и Реал Сосьедадом начнется в 22:30 по киевскому времени. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала Кубка Короля между мадридским Реалом и Реал Сосьедадом начнется в 22:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первый матч завершился победой "сливочных" со счетом 1:0.

Реал определился с двумя приоритетными трансферами за 120 млн – мадридцы нашли "нового Крооса" для Анчелотти

Карло Анчелотти сдержал обещание, которое давал еще после встречи в Сан-Себастьяне. Андрей Лунин попал в основной состав и на ответный матч. Зато в запасе остались Килиан Мбаппе и Антонио Рюдигер.

Стартовый состав Реала: Лунин – Васкес, Асенсио Алаба, Камавинга – Вальверде, Чуамени, Беллингем – Родриго, Эндрик, Винисиус

Запасные: Гонсалес, Местре, Мбаппе, Модрич, Гюлер, Вальехо, Гарсия, Браим Диас, Рюдигер

Лунин вляпался в громкий скандал – фанаты Барсы воспевают украинца, испанские СМИ разделились, Андрей все опровергает