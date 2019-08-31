Лунин в очередной раз остался в запасе Вальядолида на матч Примеры

Тренерский штаб испанского клуба не спешит давать шанс голкиперу сборной Украины.

Вальядолид на официальном твиттере опубликовал заявку команды на матч третьего тура Примеры против Леванте

Ярмоленко отметился дебютным голом в сезоне в матче против Норвича

Как и в предыдущих двух играх, Андрей Лунин оказался на скамейке запасных. Главный тренер "пуселы" Серхио продолжает доверять Жорди Масипу, который уверенно защищает ворота команды с начала сезона.

Напомним, матч Леванте – Вальядолид начнется в 20:00 по киевскому времени. После двух туров клуб Лунина имеет четыре очка в активе.

Лунін, Андрієвський, Радченко та ще 11 найбільших талантів Металіста – де вони зараз і хто знищив свою кар'єру