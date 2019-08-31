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Лунин в очередной раз остался в запасе Вальядолида на матч Примеры

19:36 31 Читати українською
Лунин в очередной раз остался в запасе Вальядолида на матч Примеры
Андрей Лунин / Официальный сайт Вальядолида

Тренерский штаб испанского клуба не спешит давать шанс голкиперу сборной Украины.

 

Вальядолид на официальном твиттере опубликовал заявку команды на матч третьего тура Примеры против Леванте

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Как и в предыдущих двух играх, Андрей Лунин оказался на скамейке запасных. Главный тренер "пуселы" Серхио продолжает доверять Жорди Масипу, который уверенно защищает ворота команды с начала сезона.

Напомним, матч Леванте – Вальядолид начнется в 20:00 по киевскому времени. После двух туров клуб Лунина имеет четыре очка в активе.

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