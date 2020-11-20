Украинский голкипер Андрей Лунин привычно попал в расширенный список. Однако у его команды немалые кадровые проблемы – Зинедин Зидан в отчетном матче не сможет рассчитывать на четырех лидеров Королевского клуба.

Зидан хочет, чтобы Реал как можно скорее подписал новый контракт с Рамосом

К заявку не попали важные для команды Серхио Рамос, Карим Бензема, Каземиро и Федерико Вальверде. Также игру пропустят Альваро Одриосола, Эдер Милитао и Лука Йович, который сегодня сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Реала.

Отметим, что матч Вильярреал – Реал состоится завтра, 21 ноября. Начало поединка в 17:15. Мадридцы пока четвертые в турнирной таблице, а "желтая субмарина" занимает второе место, сыграв на матч больше.

Іспанія забила 6 голів у ворота Німеччини, але Ла Ліга перетворилась у сумний катеначчо