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Лунин: В Леганесе и Вальядолиде мне запрещали дополнительно тренироваться

22:49 6 Читати українською
Лунин: В Леганесе и Вальядолиде мне запрещали дополнительно тренироваться
Андрей Лунин / фото ФК Вальядолид

Голкипер Овьедо Андрей Лунин вспомнил, как тренеры Леганеса и Вальядолида запрещали ему дополнительно тренироваться.

"В Леганесе и Вальядолиде мне запрещали дополнительно приходить на базу тренироваться. Тренер говорил, что нежелательно столько приходить. Но я все равно приходил, когда мог, оставался после тренировок.

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Тренер несколько раз сказал, а потом мне просто перестали об этом говорить. То, что он мне скажет не работать, не означает, что я закончу", – рассказал Лунин в шоу Трендец на YouTube.

Напомним, что украинец выступал за Леганес и Вальядолид на правах аренды, однако не получал много игрового времени. Сейчас Лунин выступает за Овьедо, а правами на игрока владеет Реал.

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Теги
Испания Вальядолид Вальядолид Леганес Леганес Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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