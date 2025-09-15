Мадридский Реал объявил имена игроков, которые попадут в заявку на игру против Марселя в первом туре ЛЧ.

Стали известны имена игроков, которые попадут в заявку Реала на игру против Марселя. Список футболистов опубликовала пресс-служба Реала.

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в заявку команды Хаби Алонсо на игру. Также стоит отметить долгожданные возвращения Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга после травм. Английский полузащитник в последний раз играл за "бланкос" еще 9 июля, когда мадридцы уступили ПСЖ (0:4) на КЧМ. Камавинга и вовсе отсутствовал в заявке команды с апреля.

Ожидаемо в списке отсутствуют имена Ферлана Менди, Антонио Рюдигера и Эндрика. Все они травмированы.

Напомним, что Реал сыграет против Марселя в первом туре ЛЧ уже 16 сентября.

